Северяне звереют: за 6 месяцев полицейскими зарегистрировано около 130 преступлений, связанных с угрозой убийством

В ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение от местного жителя 1971 года рождения о том, что его жизни угрожала опасность. В сложившейся ситуации мужчина воспринял её как реально осуществимую.

Полицейские, опросив потерпевшего, выяснили, что по месту жительства в квартире по ул.Торговая п.Молочный у него произошёл конфликт со знакомым. По малозначительному поводу после совместного распития спиртного в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений гость нанёс несколько ударов кухонным ножом по различным частям тела пострадавшего. Действия нападавший сопровождал угрозами лишить хозяина квартиры жизни.

Воспользовавшись полученной информацией в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства. Ранее многократно судимый безработный житель посёлка 1972 года рождения признался в содеянном.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После проведения судебно-медицинской экспертизы возможно в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данным регионального ИЦ УМВД России за 6 месяцев 2017 года полицейскими в Заполярье зарегистрировано около 130 преступлений, связанных с угрозой убийством. Почти 80 процентов из них совершены в ходе конфликтов, возникших на бытовой почве, а также в состоянии алкогольного опьянения.