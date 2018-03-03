Северянин хотел украсть с родного предприятия медный кабель

В дежурную часть отдела полиции города Заполярный с заявлением о попытке хищения медного кабеля весом 15 килограмм и стоимостью около 4,5 тысячи рублей обратилось руководство местного промышленного предприятия.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник на промплощадку путем свободного доступа и пытался похитить двужильную медную проволоку. Во время совершения противоправных действий подозреваемый в краже был задержан сотрудником охраны предприятия.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался один из работников предприятия (1986 года рождения), ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что незаконно добытый цветмет планировал сдать в скупку металлолома.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Северянин находятся под подпиской о невыезде.