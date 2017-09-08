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Мурманская область. Арктика08.09.17 09:29

Северянин, хотевший нажиться на чужом горе, просит не наказывать его сурово

Прокуратурой г.Мончегорска в мировом суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя города Ц. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана).

Органами предварительного следствия было установлено, что обвиняемый, находясь у себя дома, обнаружил в социальной сети «ВКонтакте» на странице группы «Чужих стариков не бывает» объявление о сборе денежных средств на организацию похорон с указанием реквизитов банковской карты организатора группы.

Мужчина путем обмана пользователей этой социальной сети разместил на странице группы «Подслушано в Кандалакше» скопированное объявление о сборе денежных средств на организацию похорон, умышленно указав реквизиты банковской карты своего знакомого, к телефону которого была подключена услуга «мобильный банк», дающая возможность распоряжаться денежными средствами.

Несколько граждан городов Мурманской области, ничего не подозревая, переводили денежные средства на данный счёт. Полученными таким образом деньгами злоумышленник распоряжался по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями гражданин Ц. совершил хищение денежных средств на общую сумму 5150 рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом вынесен обвинительный приговор, которым подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В настоящий момент приговор обжалуется осужденным, поскольку он считает, что судом ему назначено чрезмерно суровое наказание, и просит вышестоящий суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

 

 

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