Северянин изувечил сожителя матери, вступившись за неё во время конфликта

В дежурную часть пункта полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение из фельдшера бригады скорой помощи об оказании медицинской помощи по месту жительства 40-летнему мужчине. Медики сообщили, что у потерпевшего имеются множественные переломы ребер, гематома глаза и ушибы.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего, который рассказал, что телесные повреждения ему причинил сын сожительницы.

Сотрудниками полиции по месту жительства был задержан и доставлен в отдел полиции ранее не судимый 22-летний местный житель.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал полицейским, что у его матери возник конфликт с сожителем, в ходе которого потерпевший пытался побить женщину. Молодой человек решил вступиться за мать и причинил мужчине телесные повреждения. Впоследствии женщина вызвала бригаду медиков для оказания медицинской помощи сожителю. Телесные повреждения, полученные мужчиной, медиками расцениваются как причинившие средний вред здоровью.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по факту умышленного причинения среднего вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.