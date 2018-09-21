Северянин нашёл чужой телефон с услугой «мобильный банк». Теперь ждёт решения суда

В дежурную часть отдела полиции Кольского района с заявлением о пропаже принадлежащих ему денежных средств обратился северянин, который заявил о том, что ранее по собственной невнимательности потерял телефон, к номеру которого была подключена услуга «мобильный банк».

Полицейские выяснили, что мужчина услугу не отключил. Спустя непродолжительное время он обнаружил смс-сообщение о том, что с её помощью со счёта банковской карты были списаны 16 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи был задержан подозреваемый. Ранее не судимый и неработающий 34-летний житель посёлка Верхнетуломский признался в содеянном. Он подтвердил, что нашёл чужой гаджет и решил воспользоваться услугой по переводу денег. Мужчина успел потратить украденную сумму.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Избрана мера пресечения - подписка о невыезде.