Северянин, обвиняемый в хищении денежных средств при получении субсидий, предстанет перед судом

Следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Колы Мурманской области, обвиняемого в хищение денежных средств при получении субсидий путем предоставления недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения.

Являясь директором общества с ограниченной ответственностью, северянин использовал свое служебное положение с целью хищения денежных средств при получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Он предоставил поддельные справки о своих доходах в ГОКУ «Центр социальной поддержки населения» Кольского района.

В результате преступных действий обвиняемого бюджету Мурманской области был причинен материальный ущерб более 30 тысяч рублей, который им был полностью погашен в ходе предварительного расследования.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.