Северянин отправил собутыльника на тот свет одним ударом ножа в грудь

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в Кировске 3 ноября в вечернее время в одной из квартир многоквартирного дома по ул. Кирова мужчина, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, во время распития спиртных напитков в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вооружившись ножом, умышленно нанёс своему знакомому один удар в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Мурманской области Наталия Тростина, в ходе следствия установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ подозреваемый, ему предъявлено обвинение и перед судом заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.