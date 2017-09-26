Северянин похитил деньги у знакомой пенсионерки

В дежурную часть ОМВД России по г.Мончегорску обратилась 62-летняя жительница города с заявлением о хищении с её банковской карты более 12 тысяч рублей. Полицейскими установлено, что ранее женщина передавала свою карту знакомому для покупки продуктов питания и алкогольной продукции.

Сотрудниками полиции подозреваемый – местный житель 1976 года рождения,- установлен и доставлен в отдел полиции.

Северянин признался в содеянном и пояснил, что знал о том, что смс-информирование о снятии денег у заявительницы не подключено и рассчитывал, что она не узнает о хищении денежных средств с её карты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.