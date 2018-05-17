Северянин похитил из квартиры знакомого коллекцию юбилейных монет Банка России стоимостью 20 тысяч рублей

В полицию Кольского района обратился житель поселка Шонгуй с заявлением о краже принадлежащей ему коллекции юбилейных монет Банка России стоимостью 20 тысяч рублей.

Оперативники опросили потерпевшего и установили, что точное время пропажи имущества он не знает. В квартиру посторонние не проникали, похищены только монеты. Владелец коллекции вспомнил, что некоторое время назад он оставлял своего знакомого в квартире, пока сам отлучался по делам.

Полицейские опросили знакомого. Ранее не судимый житель областного центра вначале свою вину отрицал, но позднее признался в хищении. Владелец монет сам спровоцировал кражу, похвалившись ему коллекцией. После того, как гость остался один, он решил забрать монеты. В дальнейшем он сдал их в банк, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

По факту в отношении безработного мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.