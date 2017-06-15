Северянин получил зарплату, прикинувшись работником компании

Прокуратурой г. Оленегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Андрея З-ва, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что ранее не судимый З-ев в январе 2017 года, находясь в помещении ООО «Наш дом плюс» в Оленегорске и услышав разговор сотрудников указанного общества о том, что работник по фамилии С. не получил свою заработную плату в сумме 5830 рублей, представился названным работником и похитил путем обмана данные денежные средства.

При рассмотрении дела в суде обвиняемый свою вину в содеянном признал полностью и представил документы, подтверждающие факт возмещения причиненного им ущерба.

По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка № 2 Оленегорского судебного района Мурманской области с учётом мнения представителя потерпевшего, не желавшего привлекать З-ва к уголовной ответственности и заявившего о примирении с ним, а также в соответствии с позицией государственного обвинителя дело прекращено за примирением сторон.