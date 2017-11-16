Северянин, после выпивки у знакомого, украл у него телефон и снял со счёта почти 70 тысяч рублей

В отдел полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску обратился с заявлением о краже местный житель 1991 года рождения. По словам заявителя, из его квартиры были похищены два мобильных телефона. К одному из телефонов была подключена услуга «мобильный банк», посредством использования которой со счёта банковской карты были списаны денежные средства в сумме 59 тысяч рублей. Общая сумма имущественного ущерба составила 69 тысяч 500 рублей. В краже заявитель подозревал своего знакомого.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и выяснили, что в гостях у него находился знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. После его ухода потерпевший обнаружил пропажу своего имущества.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску был установлен подозреваемый в преступлении и доставлен в отдел полиции. Им оказался неработающий местный житель 1989 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, а также за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Позже подозреваемый признался в совершении данного преступления. Он рассказал полицейским о том, что воспользовавшись невнимательностью хозяина квартиры и его состоянием, он похитил мобильные телефоны. Покинув квартиру знакомого, злоумышленник посредством использования услуги «мобильный банк» похитил деньги со счёта. Позже он продал чужое имущество, а вырученные с продажи деньги потратил на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.