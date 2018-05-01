Северянин посвятил восхождение на Эльбрус 80-летию Мурманской области

Cотрудник управления федеральной службы исполнения наказаний и житель Мурманска Василий Комиссаров забрался на Эльбрус. На вершине горы он разместил флаг Мурманской области, посвятив свое восхождение юбилею региона.

В ходе восхождения возникали такие трудности, как пурга, своеобразная стихия, гипоксия, усталость. Но это не помешало северянину дойти до конца и отдать почести своей родине в честь 80-летия Мурманской области.

Это его первое тренировочно-скоростное восхождение на Эльбрус. Свой путь он начал в 9 утра и преодолел его за 4 часа 44 минуты. Самым тяжелым моментом стало преодоление последних 1042 метров, поскольку там уровень кислорода составляет 60% от нормы равнины, а на вершине Эльбруса – 50%. По этой причине становится сложнее взбираться, дышать.