Северянин «поздравил» жену, ударив её по голове бутылкой из-под шампанского

В ОМВД России по Печенсгскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о факте обращения за медицинской помощью гражданки 1984 года рождения. Женщине была причинена травма головы. Участковый уполномоченный полиции опросил потерпевшую и установил, что её по голове бутылкой из-под шампанского ударил супруг.

Ранее не судимый житель Никеля 1983 года рождения признался в содеянном и пояснил, что ударил свою жену на почве ревности.

Согласно заключению эксперта, полученные потерпевшей травмы расцениваются как лёгкой степени тяжести вред здоровью. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В Мурманске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. Ранее не судимый житель областного центра 1990 года рождения в ходе ссоры высказал угрозу лишить жизни свою сожительницу 1995 года рождения, сдавливая при этом шею женщины руками. Участковым уполномоченным полиции факт задокументирован, мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Максимальное наказание за угрозу убийством – лишение свободы на срок до 2 лет.

В Оленегорске полицейские возбудили уголовное дело в отношении отца, избившего своего несовершеннолетнего ребёнка. Ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью гражданин 1989 года рождения ремнём нанес удары мальчику 2009 года рождения по ногам, рукам и телу, причинив тем самым ребёнку телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Ранее мужчина был привлечен к административному наказанию по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», однако продолжил противоправную деятельность. По ст. 116.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 3 месяцев. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.