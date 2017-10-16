Северянин привлек к хищению ценных вещей из автомобилей несовершеннолетнего

Апатитский городской суд Мурманской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Апатиты, которого признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 158 и ч.1 ст. 150 УК РФ (покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Судом установлено, что осужденный, имея умысел, решил совершить тайное хищение ценного имущества из автомобилей, припаркованных на автостоянке, расположенной на территории города Апатиты. Используя дружеские отношения, он привлек к участию в краже несовершеннолетнего. Реализуя задуманное, они, по предварительному сговору, незаконно проникли в автомобили и пытались похитить находящееся в них имущество. Однако довести свой преступный умысел не смогли, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.

Суд с учетом обстоятельств дела, наличия смягчающих и отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений, приговорил жителя Апатитов к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.