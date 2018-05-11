Северянин проведет 5 лет в колонии строгого режима за сбыт наркотиков

Печенгским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Никель Ч., признанного виновным в совершении покушения на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере – то есть преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, подсудимый приобрел в Мурманске вещество, массой более 9 граммов, содержащее в своем составе психотропное вещество – амфетамин, которое привез в поселок Никель с целью последующей продажи жителям поселка. Затем 21.01.2018 и 22.01.2018 он незаконно сбывал данное психотропное вещество гражданину С., который был задержан сотрудниками полиции, в результате чего указанное психотропное вещество было изъято из незаконного оборота, а умысел Ч. на сбыт психотропного вещества не доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Подсудимый в ходе судебного следствия и в суде свою вину признал в полном объеме, с учетом смягчающих обстоятельств и данных о личности подсудимого суд пришел к выводу о возможности применения к нему положений закона, снижающих минимальный размер наказания, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.