Северянин с уголовным прошлым «отблагодарил» сожительницу, избив её молотком

В дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи об обращении в медучреждение женщины с телесными повреждениями в виде скальпированной раны затылочной области головы и ушиба скуловой области. Медики квалифицировали травмы как причинившие лёгкий вред здоровью.

Сотрудники полиции, опросив потерпевшую, выяснили, что у неё произошёл конфликт с сожителем, который находился в нетрезвом виде. В ходе ссоры, в квартире по улице Подгорная, мужчина схватил молоток и начал наносить им удары по голове потерпевшей.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску совместно с сотрудниками Росгвардии был установлен подозреваемый и доставлен в отдел полиции. Неработающий 56-летний мурманчанин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до двух лет. Житель областного центра находится под подпиской о невыезде.