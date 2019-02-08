Северянин-собутыльник снял с банковской карты гостеприимного хозяина 80 тысяч рублей

В Печенгском районе задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег с банковской карты местного жителя.

В дежурную часть отдела полиции Заполярного обратился горожанин, 1972 года рождения, с сообщением о том, что со счета, принадлежащей ему банковской карты, пропали денежные средства в размере около 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили заявителя и выяснили, что накануне, находясь у себя дома, он распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей. Во время застолья мужчина обратился к одному из гостей с просьбой сходить в магазин. Для оплаты покупок он передал ему свою банковскую карту, сообщив при этом пин-код карты. О том, что со счета снята крупная сумма денег, потерпевший узнал позже, когда сам пытался оплатить покупки.

В ходе специальных мероприятий оперативники уголовного розыска установили и задержали жителя поселка Никель, 1982 года рождения, который сознался в совершении преступления. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и убийство.

Подозреваемый рассказал следователю, что потерпевший действительно передавал ему карту для оплаты покупок. Мысль обналичить денежные средства с карты ему пришла неожиданно. Вернувшись из магазина, мужчина вернул банковскую карту владельцу, при этом, умолчал о том, что снял денежные средства. Часть денежных средств он успел потратить на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.