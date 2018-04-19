Северянин стал жертвой интернет-мошенников при покупке авиабилетов через интернет

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району обратился 61-летний житель Колы с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий.

Северянин рассказал, что искал в сети Интернет авиабилеты для перелета по маршруту «Мурманск-Санкт-Петербург-Мурманск». На сайте-дублере известной авиакомпании мужчина нашел выгодное предложение. Потерпевший заполнил реквизиты своей банковской карты на сайте якобы для оплаты покупки билетов, после чего у него со счета было списано более 17 тысяч рублей. Однако электронные версии билетов на свою почту он так и не получил, в списке пассажиров его тоже не оказалось, а сайт стал неактивен.

Сотрудниками полиции по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Мурманской области предупреждает: при заказе товаров в сети Интернет следует быть предельно внимательными, оформлять заказ только у проверенного поставщика. Предварительно следует изучить всю имеющуюся информацию о сайте, на котором вы собираетесь оформить заказ. Не следует вносить предоплату за товар до его непосредственного получения по почте или через курьера. Оплату рекомендуется вносить только после того, как заказанный товар будет получен и проверен покупателем.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».