Северянин украл в магазине электронные весы
В дежурную часть полиции обратилась заведующая магазином, расположенным на улице Лобова. Она заявила о том, что из торгового зала пропали электронные весы. Сумма ущерба, причиненного организации, составила 7,5 тысяч рублей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли записи камер видеонаблюдения, а также установили и опросили возможных очевидцев преступления.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан и доставлен в отдел полиции неработающий местный житель 1967 года рождения, который сознался в совершении кражи. Свой поступок ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина объяснить не смог.
Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.