Северянин украл в магазине электронные весы

В дежурную часть полиции обратилась заведующая магазином, расположенным на улице Лобова. Она заявила о том, что из торгового зала пропали электронные весы. Сумма ущерба, причиненного организации, составила 7,5 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли записи камер видеонаблюдения, а также установили и опросили возможных очевидцев преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан и доставлен в отдел полиции неработающий местный житель 1967 года рождения, который сознался в совершении кражи. Свой поступок ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина объяснить не смог.

Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.