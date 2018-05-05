Северянин узнал о 146-тысячном долге во время акции приставов

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра в доход государства налоговых платежей в размере более 146 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по адресу должника для проверки его имущественного положения. Но дверь никто не открывал. Судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

В один из «мобильных» пунктов судебных приставов, в период проведения Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах», обратился тот самый должник узнать о своих долгах. От судебных приставов ему стало известно о долге по налогам. Должник получил разъяснения о порядке оплаты задолженности и основаниях для отмены временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

На следующий день мужчина погасил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.