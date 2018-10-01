Северянин в гостях у знакомого лишился одного глаза

В дежурную часть полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 66-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмами обоих глаз. Один из них медиками был оперативно ампутирован Телесные повреждения, полученные пострадавшим, расценены медиками, как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли в больницу и опросили потерпевшего. Мужчина рассказал оперативникам, что он находился в квартире знакомого, расположенной на улице Бредова в Печенге. В ходе распития спиртных напитков между ними возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой хозяин квартиры нанёс пострадавшему несколько ударов по голове.

Стражи порядка задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого в совершении преступления. Ранее судимый за хулиганство 46-летний житель посёлка вину свою отрицать не стал и в содеянном сознался.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику - лишение свободы на срок до 8 лет.