Северянин во время конфликта избил сожительницу кувалдой

В дежурную часть отдела полиции Мурманска обратилась 42-летняя жительница Мурманска с заявлением о том, что по месту жительства в квартире по улице Фролова сожителем ей были нанесены телесные повреждения. Мужчина наносил удары северянке кувалдой. При этом он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывал в адрес заявительницы угрозы убийством.

Медики квалифицировали телесные повреждения, в виде ушибленной раны теменной области головы и кровоподтека пальца, как причинившие легкий вред здоровью. Конфликт с избиением кувалдой возник на бытовой почве.

Соседи подтвердили, что в квартире в ночное время суток происходила ссора и были слышны крики.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками Росгвардии подозреваемый - 43-летний неработающий местный житель, - был установлен и доставлен в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту нанесения телесных повреждений и высказанных угроз убийством возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.