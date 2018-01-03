Северянин, воспользовавшись опьянением своего знакомого, снял с его банковской карты 95 тысяч рублей

В дежурную часть областного центра обратился мурманчанин с заявлением о краже банковской карты, с которой незаконно были списаны денежные средства в сумме 95 тысяч рублей.

Полицейские, опросив потерпевшего, выяснили, что в хищении денежных средств у него имеются основания подозревать знакомого, с которым он накануне распивал спиртные напитки в своей квартире по улице Фадеев Ручей. Именно после его ухода мужчина обнаружил пропажу.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемого, - 37-летнего неработающего мурманчанина, - и доставили в отдел полиции. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Позже подозреваемый признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что совершил её путем свободного доступа, воспользовавшись невнимательностью и состоянием знакомого. Злоумышленник пояснил, что знал комбинацию цифр пин-кода, так как неоднократно наблюдал за тем, как потерпевший расплачивается за продукты в магазинах. После кражи банковской карты подозреваемый обналичил денежные средства через банкомат. Чужими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.