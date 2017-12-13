Северянина будут судить за угрозы выбросить в окно 9-летнего сына

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка по факту угрозы убийством отцом в адрес его несовершеннолетнего ребёнка. В ходе проверки установлено, что в начале октября 2017 года житель Ковдора в ходе ссоры с сыном, выражал намерения того, что выбросит ребенка из окна 8 этажа, подкрепляя свои угрозы действиями, а именно подтаскивал 9-летнего сына к окну, и к тому же словесно высказывал готовность сделать это, ввиду чего ребёнок воспринимал данные угрозы реально и опасался за свою жизнь.

Прокурором района в органы внутренних дел направлены материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки действиям отца ребенка. 25.10.2017 в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). В настоящее время прокурором утверждён обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Указанная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.