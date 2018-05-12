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Мурманская область. Арктика12.05.18 10:30

Северянина из Кандалакши интернет-мошенники обманули на 40 тысяч рублей

В  дежурную часть кандалакшской  полиции обратился 35-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве на сумму почти 40 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что на одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже автомобильного прицепа. Созвонившись с представителем компании по телефону, указанному на сайте, и оговорив условия приобретения товара, мужчина перевел денежные средства на номер расчетного счета, направленный в его адрес по электронной почте. После осуществления перевода так называемый продавец перестал отвечать на звонки. Мужчина понял, что он стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Следователям потерпевший пояснил, что о подобных фактах мошенничества в интернете знал из средств массовой информации, но о том, что может стать их жертвой,  не думал.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

МО МВД России «Кандалакшский» предупреждает: будьте внимательны при оформлении сделок в сети Интернет, тщательно проверяйте информацию. Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за неполученные товары и услуги. Если возникли подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.

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Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
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Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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