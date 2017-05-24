Северянина ограбили около магазина – отняли пакет с продуктами

На пульт оперативного дежурного ОМВД России по г.Мончегорску поступило сообщение о грабеже в отношении 58-летнего местного жителя. Полицейским, прибывшим на место происшествия, северянин рассказал, что на выходе из магазина неизвестный выхватил у него пакте с продуктами питания и скрылся.

Потерпевший смог описать приметы подозреваемого. Также сотрудниками полиции изучена запись с камеры видеонаблюдения и опрошены возможные очевидцы происшествия. Составленная ориентировка с приметами злоумышленника передана патрульным нарядам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – неработающий 25-летний житель города, ранее судимый за побои, незаконный оборот наркотических средств и грабеж, – установлен и доставлен в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишения свободы на срок до четырех лет.