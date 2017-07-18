Северянка чуть не убила сожителя, нанеся ему удар в шею разбитой бутылкой

В отдел полиции областного центра поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1985 года рождения с ранениями в виде колото-резанной раны боковой области шеи и повреждением кровеносной системы. Травмы, по словам медиков, создавали угрозу для жизни пострадавшего, в связи с чем, их квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудникам полиции удалось опросить потерпевшего мужчину. В результате они установили, что телесные повреждения ему причинила сожительница в квартире по ул. Папанина. Конфликт, как выяснилось, возник по малозначительному поводу на почве личных неприязненных отношений. Женщина в результате ссоры умышленно нанесла удар разбитой стеклянной бутылкой в область шеи потерпевшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая 1980 года рождения была задержана.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, следователем в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.