Северянка хотела купить мобильный телефон, а лишилась 19 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Александровск обратилась жительница Снежногорска, которая сообщила, что неизвестный под предлогом продажи мобильного телефона завладел её деньгами в сумме 19 тысяч рублей.

Заявительница рассказала полицейским о том, что она просматривала в интернете объявления о продаже мобильных телефонов. Найдя подходящее предложение на одном из сайтов бесплатных объявлений, она написала сообщение по указанному в информации номеру и узнала, что в качестве оплаты необходимо перевести денежные средства в сумме 19 тысяч рублей. Неизвестный выслал северянке номер карты для перевода. После совершения всех платежных операций потерпевшая получила почтовое отправление, но вместо дорогостоящего телефона в коробке, находилась зажигалка. Она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейскими установлено, что связь поддерживалась по абонентскому номеру, зарегистрированному в Ленинградской области. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).