Северянка хотела купить виртуальные биткоины, а лишилась реальных 100 тысяч рублей

В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» с заявлением о мошенничестве обратилась пенсионерка, проживающая в посёлке Высокий.

Полицейским женщина рассказала, что в Интернете она нашла сайт по продаже криптовалюты «биткоин». В ходе переписки с администратором сайта, договорившись о покупке виртуальной валюты, северянка перевела на указанный ей счёт более 100 тысяч рублей. После перевода денег сайт оказался заблокирован, а продавец перестал отвечать на письма. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию.

Ещё одним потерпевшим стал 45-летний житель областного центра. Во Всемирной паутине мужчина разместил объявление и покупке автозапчастей. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что у него имеются необходимые запчасти. В счёт предоплаты мошенник убедил мурманчанина перевести ему 8 тысяч рублей. Поверив неизвестному, мужчина перевел указанную сумму. Однако после перевода денег обещанный товар он так и не получил, а мобильный телефон оказался выключенным.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.