Северянка хотела мошенническим путём присвоить материнский капитал

Прокуратурой Кольского района Мурманской области при проверке исполнения законодательства в сфере оказания мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, выявлены нарушения.

Установлено, что северянка, имея право на получение средств материнского капитала, желая похитить указанные денежные средства, обратилась в январе 2017 года в Управление Пенсионного фонда России в Кольском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, указав, что средства материнского капитала в размере 288 тысяч рублей направляются на погашение кредита на приобретение готового жилья.

Проверка показала, что договор купли-продажи недвижимого имущества – квартиры, является фиктивным, то есть недвижимое имущество фактически заявителю не передавалось, доли в праве на недвижимое имущество детям не выделялись.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственным отделом ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится под надзором прокуратуры Кольского района.