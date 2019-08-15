Северянка искала грибы, а потом её искала полиция

В Мурманской области сотрудники полиции в результате поисковых мероприятий нашли заблудившуюся в лесу местную жительницу.

В дежурную часть полиции города Оленегорска обратился 64-летний мужчина, который сообщил, что вместе со знакомой приехал в район станции Лапландия Оленегорского района около 10 часов утра, чтобы отправиться в лес за грибами. Пенсионеры разошлись, но договорились, что к полудню встретятся около машины, на которой приехали. В назначенное время женщина из леса не вышла. После безуспешных попыток найти знакомую, мужчина обратился за помощью в полицию.

В отделе полиции незамедлительно была создана группа, в состав которой вошли сотрудники уголовного розыска и инспекторы ГИБДД, которые отправились к предполагаемому месту поиска. Сотрудникам полиции удалось связаться с пропавшей по мобильному телефону и примерно определить квадрат поиска. Полицейские включили на патрульных автомобилях световые и звуковые сигналы, чтобы женщина ориентировалась на них, а сами отправились в лес. Пройдя около 10 километров , сотрудникам удалось найти пенсионерку, которая шла на звук сирен. Женщина рассказала, что когда заблудилась в лесу, несколько часов ходила, пытаясь определить, где находится, но самостоятельно выбраться не смогла и уже отчаялась.

После выяснения всех обстоятельств и убедившись, что пострадавшей не нужна медицинская помощь, сотрудники доставили её к месту жительства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, спасенная из лесного плена пенсионерка выразила слова благодарности за оперативность, профессионализм и неравнодушие инспекторам ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» лейтенантам полиции Андрею Пестовскому и Денису Симишину, а также оперуполномоченному уголовного розыска майору полиции Булату Аюпову.