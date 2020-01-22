Северянка использовала 10-летнего сына для краж из магазина

Прокуратурой г. Апатиты утверждено обвинительное заключение по необычному уголовному делу в отношении местной жительницы, 1987 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

По версии предварительного следствия, жительница Кировска в ноябре 2018 года для совершения хищения продукции из магазина ООО «Меркурий» в городе Апатиты вовлекала своего несовершеннолетнего сына 2008 года рождения, неосведомленного о преступных действиях своей матери. Похищаемое из магазина имущество, женщина укладывала в рюкзак своему сыну, который беспрепятственно прошёл кассовую зону.

Второй раз совершить хищение обвиняемой указанным образом не удалось, поскольку оно было предотвращено службой безопасности магазина.

В апреле 2019 года по исковому заявлению прокурора г. Кировска женщина была ограничена в родительских правах в отношении несовершеннолетнего сына.

В ходе предварительного следствия северянка вину по предъявленному обвинению признала полностью, в содеянном раскаялась, ущерб, причиненный своими преступными действиями возместила в полном объёме.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Апатитского судебного района для рассмотрения по существу.