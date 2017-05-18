Северянка лишилась 10 тысяч рублей, доверив своей знакомой банковскую карту и сообщив ей пин-код

В дежурную часть Мончегорска обратилась 56-летняя жительница города Мончегорска с заявлением о хищении денег с её банковской карты в сумме 10 тысяч рублей.

Заявительница обнаружила несанкционированное списание, получив смс-сообщение посредством мобильного телефона. Полицейскими установлено в ходе опроса потерпевшей, что в хищении есть основания подозревать знакомую, которая накануне находилась у неё в гостях в квартире на улице Ферсмана. Потерпевшая просила женщину сходить в магазин и передавала ей банковскую карту для покупки продуктов питания и алкоголя, сообщив при этом пин-код.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения в расположенных рядом с местом жительства потерпевшей банкоматах. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая – 35-летняя северянка – ими установлена и задержана. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в краже денег путем свободного доступа подозреваемая призналась, похищенные деньги она успела потратить на личные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.