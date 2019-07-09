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Мурманская область. Арктика09.07.19 10:21

Северянка лишилась 6,2 млн рублей, заигравшись на биржевых интернет-торгах

В Мурманской области полицейскими расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В дежурную часть полиции обратилась пожилая жительница посёлка Умба. Она сообщила, что неизвестные завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 6 миллионов 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили заявительницу и выяснили, что в августе прошлого года, просматривая ленту в одной из социальных сетей, она увидела рекламный пост компании, приглашающей стать участником биржевых интернет-торгов. Желая увеличить свой капитал, женщина зарегистрировалась на сайте одной из биржевых компаний, указав для связи свой номер телефона, и внесла небольшую сумму денег, чтобы убедиться, что данная компания работает.

После первого взноса потерпевшей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником фирмы по биржевой деятельности. Звонивший предложил северянке установить специальную программу и создать личный кабинет, чтобы стать полноценной участницей биржевых торгов.

Впоследствии, следуя указаниям мошенников, женщина через личный кабинет осуществляла операции по перечислению денежных средствах на различные счета. За полгода потерпевшая перевела на счета мошенников 6 миллионов 200 тысяч рублей. Значительную часть из перечисленных денег северянка взяла в кредит и в долг у знакомых и родственников.

Однако поступления денег на свой счёт так не дождалась. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась за помощью в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области, в настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное в особо крупном размере).

В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств происшествя.

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