Северянка на рабочем месте наворовала ювелирных изделий на сумму более 430 тысяч рублей

В полицию с заявлением о хищении ювелирных изделий обратился директор ювелирного магазина, расположенного по улице Самойловой. Полицейским он рассказал, что после проведенной в магазине ревизии была выявлена крупная недостача.

Работники магазина обнаружили пропажу из сейфового отделения более 80 наименований ювелирных товаров на общую сумму 430 тысяч 450 рублей. В краже имелись основания подозревать 36-летнюю женщину, работающую продавцом-консультантом в магазине, которая после проведенной ревизии перестала выходить на работу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску была установлена подозреваемая - ранее не судимая 36-летняя мурманчанка, - и доставлена в отдел полиции.

Женщина призналась в совершении кражи и рассказала полицейским, что в течение четырёх месяцев она похищала ювелирные изделия из магазина путём свободного доступа. Похищенное она продавала, а вырученные с продажи деньги тратила на личные нужды.

Как сообщает пУМВД России по городу Мурманску, по факту кражи следователем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.