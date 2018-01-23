Северянка не прошла испытание искушением чужими деньгами в банкомате

В отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о пропаже принадлежащих ему денежных средств обратился житель Снежногорска. Сотрудникам полиции он пояснил, что посредством банкомата, расположенного в одном из гипермаркетов областного центра, он совершил операцию по снятию наличных денег со счёта банковской карты. Заявитель, обналичив 5 тысяч рублей, по рассеянности оставил их в ячейке выдачи после проведения операции. Вернувшись через непродолжительное время к банкомату, заявитель обнаружил, что снятые им купюры исчезли.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении гипермаркета и на банкомате.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску была установлена подозреваемая, - местная жительница, 1960 года рождения. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Она призналась в содеянном и рассказала, что, увидев забытые деньги, решила присвоить их себе. Похищенное злоумышленница собиралась потратить на личные нужды, однако довести задуманное до конца не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.