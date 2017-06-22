Северянка не справилась с искушением, украв мобильный телефон из детской коляски

В полицию Мурманска в марте текущего года обратился местный житель 1981 года рождения с заявлением о краже принадлежащего ему мобильного телефона. Мужчина пояснил, что оставил средство связи в коляске в подъезде дома всего на 15 минут, когда заносил ребенка в квартиру после прогулки. Вернувшись за коляской, обнаружил, что телефон стоимостью 20 тысяч рублей исчез.

По факту в отношении неустановленного лица следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску установили, что хищение телефона могла совершить дворник, которая в момент кражи находилась в подъезде. Оперативники изобличили подозреваемую в содеянном, изъяв у нее похищенный телефон.

Ранее не судимая жительница областного центра 1982 года рождения призналась в краже и пояснила, что решила похитить телефон, оставленный без присмотра, так как видела, как потерпевший положил его в коляску.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.