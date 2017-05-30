Северянка не устояла перед искушением чужой барсетки с деньгами

В отдел полиции города Кола поступило заявление от мужчины 1986 года рождения. Он сообщил о факте хищения у него барсетки с документами, деньгами, а также находившимся в ней мобильным телефоном. Общая сумма ущерба, по словам потерпевшего, составила свыше 41 тысячи рублей.

Опросив заявителя, оперативные сотрудники выяснили, что он является водителем службы такси. В хищении у него есть основания подозревать одну из двух пассажирок, которых он вёз по маршруту Кола-Молочный.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была задержана предполагаемая злоумышленница. Молодая женщина 1991 года рождения, проживающая на территории п.Молочный, ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Злоумышленница призналась в содеянном и пояснила, что совершила кражу барсетки путем свободного доступа. Сумку, оставленную мужчиной на заднем сидении автомобиля, она незаметно спрятала под куртку, затем вышла вместе с похищенным из машины.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.