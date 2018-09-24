Северянка незаконно получила 229 тысяч рублей, не сообщив в ПФР о смерти мужа

В отдел полиции по ЗАТО Александровск обратилось руководство отдела Пенсионного фонда РФ. У организации имелись основания полагать, что одна из местных жительниц незаконно получает пенсию умершего в 2014 году мужа.

По факту полицейские провели проверку и установили, что жительница п.Оленья Губа действительно скрыла информацию о факте смерти супруга от сотрудников Пенсионного фонда. Подозреваемая незаконно продолжала получать и тратить деньги покойного, присвоив около 229 тысяч рублей.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырёх месяцев.