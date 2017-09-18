Северянка ночью нанесла ножевое ранение мурманчанину

7 сентября в ночное время суток в дежурную часть поступило сообщение от 26-летнего жителя областного центра. Мужчина заявил, что у подъезда одного из домов по Кольскому проспекту ему было нанесено ножевое ранение.

На место происшествия незамедлительно прибыл дежурный экипаж патрульно-постовой службы полиции. Подозреваемая была установлена на месте происшествия и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее 42-летняя неработающая жительница Колы не привлекалась к уголовной ответственности.

Подозреваемая, раскаиваясь в содеянном, рассказала полицейским, что шла мимо дома, расположенного по Кольскому проспекту, со своим мужем и знакомым. Проходящий мимо мужчина начал задевать их. В ходе возникшего конфликта она достала перочинный нож и нанесла удар потерпевшему в область грудной клетки, причинив ему телесные повреждения в виде непроникающего колото-резаного ранения.

Как сообщает пМВД России по городу Мурманску, причиненный потерпевшему вред здоровью, согласно заключению эксперта, является легкой степени тяжести, в связи с чем дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Женщина находится под подпиской о невыезде.