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Мурманская область. Арктика13.06.17 12:12

Северянка ночью нанесла сожителю ножевое ранение в области сердца

В отдел полиции по г.Заполярный ОМВД России по Печенгскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что с ранением груди госпитализирован мужчина 1989 года рождения.

Полицейские провели проверку по поступившей информации и установили, что ранее не судимая безработная жительница города 1988 года рождения в ночное время, используя нож в качестве оружия, находясь по месту жительства, причинила телесные повреждения своему сожителю. Женщина пояснила, что ударила ножом в область сердца мужчину умышленно в ходе конфликта после совместного распития спиртных напитков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полученные потерпевшим травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью, в связи с чем следователем ОМВД России по Печенгскому району в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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