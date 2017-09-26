Северянка «облегчила жизнь» сожителя на 45 тысяч рублей

В дежурную часть поступило заявление от 28-летнего мурманчанина, который рассказал, что у него из квартиры были похищены денежные средства в сумме 45 тысяч рублей.

Полицейскими было установлено, что в краже имеются основания подозревать сожительницу потерпевшего. Заявитель рассказал, что после его возвращения с отпуска, он обнаружил пропажу денег, а его сожительница перестала отвечать на звонки.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемая - 25-летняя местная жительница, - была установлена и доставлена в отдел полиции. Ранее злоумышленница привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Женщина созналась в содеянном и пояснила, что похищенные деньги она потратила на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишения свободы на срок до пяти лет.