Северянка одним ударом ноги в грудь своему знакомому отправила его на длительный срок на больничную койку

В Оленегорске полицейскими задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью.

В отдел полиции поступило сообщение из медучреждения о том, что из квартиры, расположенной на улице Мурманская, госпитализирован 43-летний местный житель. Медики квалифицировали имеющиеся у него телесные повреждения в виде травмы грудной клетки, включающей в себя переломы рёбер и повреждение лёгкого, как повлекшие тяжкий вред здоровью. Пострадавший был направлен в реанимацию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась неработающая знакомая пострадавшего 1987 года рождения.

В квартире между парой возник словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. Исчерпав словесные аргументы, женщина нанесла удар ногой в грудь мужчине. Причину столь сильной агрессии женщина пояснить не смогла.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.