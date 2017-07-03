Северянка поняла, что стала жертвой мошенника, когда перевела на счёт его банковской карточки 700 тысяч рублей

В дежурную часть № 1 УМВД России по городу Мурманску обратилась 25-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Потерпевшая рассказала полицейским о том, что планируя приобрести автомобиль, искала соответствующие объявления о продаже.

На одном из популярных сайтов девушка обнаружила опубликованное объявление о продаже автомобиля «Порш-Каен». Договорившись о сделке, в ходе общения с автором объявления по телефону, потерпевшая согласилась произвести предоплату покупки, подтверждающую ее намерения.

«Продавец» предложил перечислить деньги ему на карту, указав её расчётный счёт. После совершения банковской операции связь с владельцем автомобиля прервалась. Таким образом, мошенник завладел деньгами потерпевшей в сумме 700 тысяч рублей.

Девушка поняла, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию. Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильных номеров, зарегистрированных в городах Пермь и Екатеринбург. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудниками полиции проводится проверка по факту мошенничества.