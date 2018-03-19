Северянка после вечеринки украла у хозяйки ноутбук

В дежурную часть с заявлением о пропаже ноутбука стоимостью 20 тысяч рублей обратилась 41-летняя кандалакшанка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи опросили заявительницу и выяснили, что пропажу ноутбука она обнаружила после ухода гостей, с которыми она распивала спиртные напитки.

Полицейские установили и опросили всех участников вечеринки и выяснили, что кражу совершила 30-летняя местная жительница. Сотрудники полиции задержали злоумышленницу по месту жительства и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в совершении кражи и рассказала полицейским, что находилась в гостях у потерпевшей и видела, где лежит ноутбук. Уходя из гостей, она воспользовалась тем, что за её действиями никто не наблюдает, похитила ноутбук.

По факту кражи в отношении безработной, ранее судимой кандалакшанки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», за содеянное женщину может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемой избрана мера пресечения - подписка о невыезде, похищенное имущество изъято.