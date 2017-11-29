Северянка потеряла перстень во время драки в баре, а заявила, что её ограбили

В дежурную часть отдела полиции обратилась местная жительница 1979 года рождения с заявлением об открытом хищении дорогостоящего кольца с рубином. По словам заявительницы, сделано это было с применением насилия, в то время как она отдыхала в баре. Женщина рассказала, что на неё напала одна из посетительниц и в ходе драки присвоила ювелирное изделие.

Полицейские выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. Были изъяты запись камеры видеонаблюдения и опрошены свидетели конфликта. В ходе проверки установлено, что «потерпевшая», находясь в нетрезвом состоянии, сама начала нарушать общественный порядок, например, кинула бутылку в бармена заведения. Во время попытки её успокоить, завязалась драка с женщиной из числа посетительниц.

В установленном порядке заявительница была предупреждена об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, однако продолжала настаивать на своей версии событий. Лишь, когда кольцо было обнаружено на полу развлекательного заведения, женщина созналась в том, что никакого ограбления не было, перстень потерялся, так как велик по размеру.

По факту заведомо ложного сообщения о преступлении дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы сроком до двух лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.