Северянка, поверив, что можно подкупить полицейского, перевела мошеннику 50 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по г.Мончегорску обратилась пенсионерка 1933 года рождения. Полицейским пожилая женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что её сын попал в дорожно-транспортное происшествие и один из пассажиров получил серьёзные травмы. Для ухода от ответственности за причинение вреда здоровью необходимо заплатить 50 тысяч рублей.

Северянка поверила неизвестному и перевела на указанный ей номер телефона денежные средства. Созвонившись с сыном и узнав, что он не попадал в ДТП, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась за помощью в полицию.

Ещё одной потерпевшей стала 39-летняя жительница Североморска. На мобильный телефон потерпевшей пришло смс-сообщение о списании денежных средств в сумме около 5 тысяч рублей. Северянка позвонила по номеру телефону указанном в сообщении для справок, чтобы узнать, куда списаны её деньги. Собеседник, представившись сотрудником банка, сообщил, что для проверки проведенной операции ему необходимы реквизиты карты и пароли, поступающие на мобильный телефон. После того, как пенсионерка сообщила всю информацию, с её счета было списано 4800 рублей.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.