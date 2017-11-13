Северянка, поверив лжесотруднику департамента финансов из Москвы, перечислила мошеннику почти 200 тысяч рублей

В полицию Мончегорска обратилась пенсионерка 1957 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником департамента финансов. Собеседник сообщил северянке, что ей положена компенсация за приобретенные ею ранее некачественные медицинские препараты в размере 1 миллиона рублей. Для получения компенсации необходимо перечислить налог в размере 193 тысячи 45 рублей.

Женщина, поверив злоумышленнику, перевела указанную сумму на продиктованные ей два счёта. После этого она попыталась связаться с лжесотрудником департамента, однако его телефон не отвечал.

Поняв, что стала жертвой мошенника, жительница Мончегорска обратилась в полицию.

В ходе проверки полицейские установили, что северянке звонили с телефонного номера, зарегистрированного в Москве.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Стоит отметить, что потерпевшая знала о подобных случаях обмана, но все равно поверила неизвестному.