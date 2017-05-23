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Мурманская область. Арктика23.05.17 15:25

Северянка, поверив мошеннику в выплате компенсации по советской сберкнижке, потеряла ещё 101 тысячу российских рублей

В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» обратилась местная жительница 1951 года рождения с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена компенсация за денежный вклад, который у нее был в советское время. Для оформления документов на получение компенсации якобы необходимо заплатить 101 тысячу рублей.

Потерпевшая, у который имелся вклад на сберегательной книжке до 1991 года, поверила неизвестному и отправилась в банк, где через банкомат перевела указанную сумму. Спустя время, так и не получив компенсацию, северянка обратилась за помощью в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

 

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