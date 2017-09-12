Северянка, продавая диван, поддавшись уговорам мошенника из Кемеровской области, лишилась 97 тысяч рублей

В полицию г.Полярные Зори обратилась северянка, которая рассказала, что разместила в Интернете объявление о продаже дивана, оставив свой контактный телефон.

Ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести мебель. Злоумышленник под предлогом перевода предоплаты убедил женщину подключить к чужому номеру услугу «мобильный банк» от банковской карты северянки, после чего с помощью личного кабинета в онлайн банке перевёл с её счёта на счёт неизвестного лица 97 тысяч рублей.

Не получив обещанную предоплату, потерпевшая проверила баланс карты и узнала о том, что ее обманули и что с её счёта списаны денежные средства.

В ходе проверки полицейские установили, что жительница города Полярные Зори общалась с мошенником по телефону, зарегистрированному в Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Потерпевшая знала о таком способе обмана, однако все равно поверила мошеннику и позволила себя обмануть.